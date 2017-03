PSG : Fred Hermel pense que Messi peut mettre Paris KO

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Grand spécialiste du football espagnol, même s’il a un goût beaucoup plus prononcé pour le Real Madrid que pour le FC Barcelone, Frédéric Hermel n’est pas loin d’annoncer que le pire est à venir pour le PSG. Avant le match retour, si la presse espagnole, et surtout les joueurs catalans, veulent croire en l’exploit, le journaliste de RMC explique que le fameux « alignement des planètes » pour permettre la « remontada » est possible ce mercredi soir au Camp Nou. Et notamment en raison d’un Lionel Messi retrouvé depuis quelques matchs.

« Il y a eu des événements majeurs. L’annonce du départ de Luis Enrique. Avec pour effet de mettre les joueurs devant leur responsabilité. On a vu le résultat face au Celta (5-0) qui est une bonne équipe, qui a joué sérieusement. On a vu le meilleur Busquets depuis deux ans. Le meilleur Rakitic de la saison. On a vu un Messi qui marchait sur l’eau. Et on a vu un Neymar avec des gris-gris efficaces. Ce Barça là, qui n’a plus rien à voir avec celui avant l’aller, qui doit faire quelque chose, mené par un Messi qui peut perdre le Ballon d’Or dès mercredi, je vous le dis, la remontada, il peut la faire ! Messi peut marquer un but tout seul dans le premier quart d’heure. Et alors là, dans la tête des Parisiens… Le football c’est aussi dans la tête. Il y a un risque le PSG prenne peur très vite », a confié Frédéric Hermel, persuadé que les choses pourraient vite se compliquer pour les Parisiens si jamais ils trouvaient face à eux une équipe transfigurée par rapport au match aller. Les supporters du PSG n'ont cependant pas oublié qu'avant le match aller, Frédéric Hermel avait également annoncé que le Barça allait plier Paris et avoir sa qualification dans la poche au Parc des Princes.