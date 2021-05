PSG : Le Collectif Ultra Paris indigné par le nouveau maillot

Dans : PSG.

Au cours des dernières heures, le maillot domicile du PSG pour la saison 2021-2022 a fuité et visiblement, il ne plaît pas à tout le monde…

Dans un communiqué officiel, le Collectif Ultra Paris a appelé au boycott de ce nouveau maillot « qui ne respecte pas l’histoire » du PSG selon le groupe. « Nous découvrons avec colère et indignation le maillot officiel de notre club pour la saison 2021-2022. Force est de constater qu’il ne s’agit une nouvelle fois pas d’un maillot du Paris Saint-Germain. Manifestement, si nous avons été écoutés par la direction de notre club et par certains décideurs de l’équipementier la saison dernière, nous n’avons pas été suffisamment entendus. Nous allons donc l’exprimer plus fort… Nous demandons à nos membres, sympathisants et à l’ensemble du peuple parisien de boycotter les maillots de la prochaine saison et plus généralement de ne plus acheter un seul maillot qui ne respecte pas notre histoire ». Un message clair à l’attention des dirigeants du PSG…