PSG : Finir premier devant le Bayern en LdC, Al-Khelaïfi affiche la couleur

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, après le tirage au sort de la Ligue des Champions : « Ce tirage n'est pas facile, mais pas très difficile non plus. On veut gagner chaque match dans l'objectif de terminer premier du groupe devant le Bayern. J'ai beaucoup de respect pour le club de Carlo Ancelotti, ils ont de grands joueurs. Mais nous aussi, on a de très bons joueurs. On va tout faire pour être premier. Contre le Celtic, ce ne sera pas facile non plus, surtout là-bas, et Anderlecht, c'est une équipe pas mal. L'objectif, c'est toujours la victoire finale en C1. C'est notre rêve, on travaille chaque jour pour gagner la Ligue des Champions. Le mercato ? Il reste une semaine, on travaille pour recruter de nouveaux joueurs... », a-t-il déclaré sur Canal+.