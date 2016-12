PSG : Et si Di Maria quittait le PSG pour la Chine et une montagne d'or ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté à Manchester United après une saison ratée sous le maillot des Red Devils, Angel Di Maria n'a aucunement justifié les énormes efforts déployés par Nasser Al-Khelaifi pour aller le chercher en Premier League. Le patron du PSG a dépensé 65ME en 2015 pour faire venir l'attaquant argentin et un an et demi plus tard, si on ne peut pas tout détruire, il est évident que Di Maria ne répond pas du tout aux attentes du club de la capitale. Cela étant encore plus évident depuis cet été.

Et le constat d'échec est tel que des rumeurs évoquent déjà un possible départ de l'ancien madrilène. Et pas pour un club européen haut de gamme, mais pour le nouvel Eldorado des footballeurs, la Chine. Le transfert délirant d'Oscar donne des idées aux agents, notamment à ceux qui savent qu'en Chine on saura rester discret sur la ventilations des millions d'euros de cette éventuelle transaction et des salaires. Car Angel di Maria a pour agent le roi en la matière, un certain Jorge Mendes, pointé récemment du doigt par l'affaire Football Leaks.

A deux ans et demi de la fin du contrat de Di Maria avec le PSG, son agent aurait décidé de suivre précisément les éventuelles attentes des clubs chinois concernant l'attaquant argentin. Et cela sans en parler aux dirigeants du PSG, explique L'Equipe, ce qui évidemment ne va pas contribuer à améliorer la situation en interne, les derniers tests physiques réalisés par Angel Di Maria ayant démontré que ce dernier était loin d'avoir une forme optimale. L'heure du départ a-t-elle déjà sonnée ?