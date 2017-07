PSG : Embouteillage en vue, Di Maria en première grosse victime ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Alors que l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain semble en bonne voie, l'avenir d'Angel Di Maria s'écrit en pointillés. Et l'Inter Milan pourrait bien en profiter.



« Je veux rester à Paris cet été, mais pour le club, je ne sais pas ». Le 18 juillet dernier, Angel Di Maria confiait son souhait de ne pas bouger au mercato. Mais les choses sont en train de bouger dans tous les sens à Paris, entre la probable arrivée de Neymar et la potentielle venue d'Alexis Sanchez, l'attaquant argentin pourrait bien en faire les frais... Si plusieurs joueurs parisiens sont déjà proche de la sortie pour faire de la place aux futures recrues, à commencer par Lucas, Di Maria pourrait suivre.

Souvent annoncé sur le départ cet été après une saison décevante, le joueur de 29 ans ne manquera en tout cas pas de courtisans, et notamment en Italie. Selon Tuttosport, l'Inter Milan a même fait de Di Maria sa « grande priorité estivale ». Et sachant que les Nerazzurri ont désormais les moyens de leurs ambitions d'un point de vue financier, avec les propriétaires chinois, l'Inter peut mettre toutes les parties d'accord... si le PSG et Di Maria valident.