PSG : Duluc accuse Mbappé et Neymar d'être complices aux ordres de Nike

Vendredi soir, lors du match Metz-PSG, Neymar et Kylian Mbappé ont affiché une complicité hors du commun, la star brésilienne multipliant les passes à destination de l'attaquant français, qui vient de débarquer à Paris, et inversement. Là où certains se réjouissent de voir les deux vedettes parisiennes essayer de trouver rapidement les bons réglages et d'avoir une vraie relation privilégiée, Vincent Duluc croit lui que c'est surtout Nike, équipementier commun à Neymar et Kylian Mbappé, qui se cache derrière tout cela.

« Je crois que Mbappé a donné 26 ballons à Neymar, ce n’est plus une relation technique. C’est une relation de communication, c’est une relation Nike, et pas une relation du PSG. Et cela je trouve un peu trop... », a lancé l'expérimenté journaliste de L'Equipe bientôt soutenu par Sébastien Tarrago pour qui le fait que Neymar prenne Mbappé dans ses bras par deux fois au moment des célébrations des buts est également douteux. Des sorties qui ont fait bondir les supporters du PSG, et pas qu'eux.