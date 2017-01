PSG : Dugarry s'attaque déjà au mercato du Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a déjà enregistré la signature de Julian Draxler, aligné mercredi soir en seconde période face Club Africain, et a vu Giovani Lo Celso débarquer après avoir été recruté l'été dernier. Mais cela ne suffit pas à Christophe Dugarry qui a tenu à faire remarquer que le PSG n'avait toujours pas trouvé la fameuse doublure d'Edinson Cavani et que forcément cela devenait quand même problématique. Et ce n'est pas le seul sujet d'étonnement pour le champion du monde 98.

« Julian Draxler, un bon coup au mercato ? On verra. Il arrive dans un contexte parisien qui n’est pas top. Dans un environnement compliqué. On ne peut pas déjà dire que le PSG a réussi son mercato. Moi, ce qui m’inquiète c’est qu’ils n’ont toujours pas trouvé de doublure à Cavani. C’est une priorité vu que Jesé est parti (sic). Et puis il y a Ben Arfa et Krychowiak qui n’ont pas montré grand chose. Il faut que ça change. On peut considérer que si Pastore rejoue, c’est une recrue. Il y a Rabiot qui a été beaucoup blessé aussi. Comme Kurzawa. Ils peuvent apporter quelque chose. Il ne faut peut-être pas forcément recruter au PSG. Il faut déjà mettre en forme. Draxler est un bon choix parce qu’il va apporter de la concurrence à Di Maria. Mais la priorité, c’est recruter un attaquant », a prévenu, sur RMC, Christophe Dugarry. Nasser Al-Khelaifi et Patrick Kluivert vont essayer de le rassurer rapidement.