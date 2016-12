PSG : Draxler va doubler son salaire déjà énorme en signant à Paris

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Il y a 18 mois, Julian Draxler était au centre d’un des plus gros transferts de l’histoire de la Bundesliga, avec son départ de Schalke 04 à Wolfsburg pour près de 36 ME.

A la clé, le jeune international allemand récupérait un salaire déjà colossal de 5 ME par an, grâce à son statut de champion du monde à seulement 21 ans. Son aventure chez les Loups est sur le point de se solder par un cuisant échec sportif, mais tout le monde n’y perdra pas au change sur le plan financier. L’ailier de la Mannschaft possède toujours un potentiel qui attire les plus grands clubs européens, et le PSG est le plus pressant pour conclure ce transfert. Un bouclage en très bonne voie, surtout que le club francilien va y mettre les formes.

Selon le site Culture PSG, l’accord est proche pour un transfert autour de 40 ME, ce qui permettra à Wolfsburg de ne pas perdre la face sur le plan financier. Pour le joueur, ce sera aussi un sacré jackpot, puisqu’il va quasiment doubler son salaire et atteindre les 9 ME par an. De quoi directement le mettre au niveau des plus grosses fiches de paye des champions de France, aux alentours de ce que touche Javier Pastore et Blaise Matuidi. Et oui, le PSG a besoin de recrue d’envergure dès cet hiver, dans un marché des transferts au cœur de la saison qui n’est jamais facile, et il doit pour cela y mettre le prix.