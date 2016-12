PSG : Draxler n'a pas les épaules pour jouer à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Sur le point de quitter Wolfsburg, Julian Draxler (23 ans) hésite encore entre deux destinations. Le milieu offensif discute effectivement avec Arsenal et le Paris Saint-Germain, pas du tout convaincu par ses recrues offensives du mercato estival.

Mais sans le savoir, le champion de France fonce peut-être vers un nouveau flop. Car selon l’ancien international allemand Andreas Brehme, Draxler n’a pas les épaules pour supporter la pression d’un club comme le PSG. L’ex-joueur de Schalke 04 a besoin d’attention de la part de son entraîneur, ce qui pourrait lui coûter cher à Paris.

« Le PSG n'est pas fait pour lui, a estimé Brehme dans le quotidien Le Parisien. Paris est une ville magnifique et la perspective de disputer, chaque saison, la Ligue des Champions et de pouvoir enrichir son palmarès est quelque chose d'excitant. Mais, au fond, je ne pense pas que ce soit le club qu'il faut à Draxler. Il a besoin de sentir la confiance autour de lui et il aime avoir un environnement chaleureux et familial. Il est plutôt sensible. »

Attention au mental de Draxler

« Si ça ne tourne pas rond, il peut, en effet, rapidement lâcher, a-t-il prévenu. Et à mon avis, la pression sera encore plus forte à Paris qu'elle ne l'était à Wolfsburg. S'il s'impose rapidement, il peut gagner en confiance et faire l'unanimité, mais, si ses prestations ne sont pas assez convaincantes, il sait qu'avec la concurrence dans l'entrejeu parisien il se retrouvera vite sur le banc. » Hatem Ben Arfa et Jesé pourront le confirmer...