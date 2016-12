PSG : Doublure d’Aurier, Meunier ne s’attendait pas à ça

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, le latéral droit Thomas Meunier (25 ans) venait clairement pour jouer le rôle de doublure de Serge Aurier.

Mais entre ses bonnes performances et les blessures de l’Ivoirien, l’ancien joueur du FC Bruges est devenu plus qu’un deuxième choix pour son entraîneur Unai Emery. Un scénario inattendu pour le principal intéressé. « A la base j’étais plutôt un plan de secours. Je suis un peu étonné de mon temps de jeu, a confié l’international belge à la RTBF. Et finalement, j’ai pas mal progressé, notamment grâce au staff qui me fait confiance. J’ai eu ma chance en coupe, en championnat et en Ligue des Champions. »

« J’ai pu montrer mes qualités et ça a souvent été positif. Je suis heureux de mes premiers mois au PSG et j’espère que ça va durer, a poursuivi celui qui peut aussi jouer ailier droit. Toutes compétitions confondues, j'en suis à 4 buts et 4 assists (ndlr, passes décisives). Ce sont de bonnes statistiques pour moi, en sachant que je ne suis pas un titulaire indiscutable. Et aussi être entouré de vedettes comme ça, je ne peux que progresser. » D’autant que le départ d’Aurier pour la CAN 2017 en janvier va augmenter son temps de jeu, surtout si les Eléphants assument leur statut de favoris.

Meunier supporter des Eléphants

« J'espère qu’il ira jusqu’en finale et qu’il gagnera le tournoi, a lâché la recrue parisienne. Ce serait bénéfique pour nous deux. Aurier est un joueur exceptionnel et notre saine concurrence fait que l’on peut s’améliorer l’un l’autre. J’espère que j’aurai autant de jeu au second tour (ndlr, phase retour) qu’au premier. » Meunier sera donc le plus grand supporter de la Côte d’Ivoire...