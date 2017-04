PSG : Djorkaeff directeur sportif c'est non ! Quatre noms révélés !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le départ acté et désormais imminent d'Olivier Létang, va libérer le poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et cette fonction devrait être élargie, puisqu'à priori Patrick Kluivert sera, lui, gentiment poussé vers une mission plus symbolique. Mais, ce mardi, Le Parisien dément la possibilité que Youri Djorkaeff soit le favori pour ce poste. Le Snake n'a strictement aucune chance de devenir le futur directeur sportif du PSG, pour peu qu'il soit réellement candidat.

A cet instant de la saison, quatre noms seraient encore en balance, les dirigeants du Paris Saint-Germain ayant le désir de recruter un directeur sportif de standing international, et si possible parlant français. Le premier n'est évidemment pas une surprise, il s'agit du célèbre Monchi. Même si ce dernier semble proche de signer à l'AS Rome, il multiplie les déclarations en ouvrant la porte au PSG. Mais du côté de Nasser Al-Khelaifi on est persuadé que le club romain a déjà raflé la mise. Les autres éventuels postulants seraient Walter Sabatini, qui discute lui avec Bologne et le Milan AC, Fabio Paratici, actuel coordinateur technique de la Juventus et enfin Andrea Berta, qui est en poste à l'Atlético Madrid. Les dirigeants du Paris Saint-Germain vont tout de même devoir vite se bouger dans ce dossier, le mercato ne laissant pas la place au flou.