PSG : Di Meco exaspéré de l'enflammade collective sur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis son arrivée dans le championnat de France et après ses deux premiers matchs très réussis contre Guingamp (3-0) puis face à Toulouse (6-2), Neymar est au cœur des attentions et des débats. Un peu trop ? Sur les antennes de RMC, Eric Di Meco a défendu l’histoire du PSG et de ses anciennes gloires, expliquant qu’il ne fallait pas trop en faire sur la star brésilienne, à un moment où certains considèrent déjà Neymar comme le meilleur joueur de l’histoire du PSG et du championnat de France.

« Il faut que les commentateurs et les journalistes arrêtent de s’extasier devant Neymar. Oui, il est magnifique à voir jouer et on va se régaler. Mais Ronaldinho, il ne vous a pas régalé au PSG ? Et George Weah ? Je l’ai quand même vu, un jour, dribbler tout le Bayern de Munich en Ligue des Champions ! Ça, ce n’est pas la première journée du championnat de France, c’est en Ligue des Champions qu’il l’a fait. Mais vous m’expliquez quand même que le football est né à Paris il y a un mois, il faut arrêter un peu » a confié l'ancien joueur de l'OM, visiblement remonté comme un coucou sur l'enflammade générale autour de l'ancien ailier gauche du FC Barcelone.