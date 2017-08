PSG : Di Maria réclame un bon de sortie pour le Barça !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Il reste moins de 48 heures au Paris Saint-Germain pour finir son mercato du siècle, et si les signatures de Neymar et Kylian Mbappé ont fait la Une, la rubrique des départs est actuellement bien maigre. Pourtant le PSG doit faire du ménage dans son effectif et parmi les joueurs éventuellement tentés d'aller voir ailleurs il semble qu'Angel Di Maria soit à ajouter à la liste.

Conscient que la concurrence offensive était désormais colossale au Paris Saint-Germain, et même si sa famille apprécie la vie dans la capitale, l'international argentin aurait émis le désir de quitter le PSG en cette fin de mercato. Selon la Cadena Ser, Angel Di Maria a personnellement demandé à Unai Emery le droit de partir afin de rejoindre...le FC Barcelone, où l'on sait que Lionel Messi souhaite qu'il vienne. L'hypothèse d'un départ de Di Maria est donc dans l'air, une rumeur que confirme Le Parisien, lequel affirme que les dirigeants du PSG ne seraient finalement plus opposés à un départ de l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid.