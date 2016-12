PSG : Di Maria critiqué, Lo Celso n’en croit pas ses oreilles

Dans : PSG, Ligue 1.

Laissé en prêt à Rosario Central après sa signature cet été, Giovani Lo Celso arrive cet hiver au Paris Saint-Germain dans un contexte difficile.

Troisième de Ligue 1 à la trêve, le champion de France sort d’une première partie de saison mitigée. Pas de quoi inquiéter le milieu de 20 ans, persuadé que les Parisiens vont remettre les pendules à l’heure. « Je suis conscient que je vais arriver dans un grand club, avec des joueurs de très grand talent et de l'expérience. Le championnat est long et il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Il me semble qu'avec la qualité des joueurs du PSG ils vont revenir », a confié l’Argentin à L’Equipe, avant d’évoquer le cas de son idole.

« Si je pense que Di Maria peut revenir à son meilleur niveau ? Oui. On connaît tous les qualités d’« Angelito », sa classe et tout ce qu’il a accompli au fil de sa carrière, a réagi Lo Celso. Je ne doute pas de ce qu’il peut faire et donner. Pour moi, l’avoir comme partenaire et jouer dans la même équipe que lui est un privilège. » Autant dire que la recrue du PSG ne doit pas comprendre les critiques envers son compatriote, également secoué au sein du club francilien.