PSG : Des poids lourds arrivent avec du cash pour Jesé !

Depuis plusieurs jours, Jesé est annoncé proche du club de Las Palmas, même si pour l'instant rien n'a avancé dans ce dossier entre le club espagnol et le Paris Saint-Germain. Tout cela à cause du salaire de l'ancien attaquant du Real Madrid, 3ME par saison, que le PSG veut faire endosser en partie par le club où sera prêté Jesé, mais que Las Palmas ne peut pas assumer. Alors, si du côté des Iles Canaries on reste confiant, le président de Las Palmas admet que la concurrence est arrivée dans le dossier Jesé et que les arguments ne manquent pas du côté des gros clubs qui veulent se faire prêter le fantomatique attaquant du Paris Saint-Germain.

« Jesé est un grand joueur et en plus pour nous c’est quelqu’un de spécial puisqu’il est d’ici. Il veut venir à Las Palmas. Mais il est sous contrat avec le Paris SG. Avec le salaire d’un joueur de ce niveau. Nous ne pouvons assumer ce salaire, nous ne pourrons l’accueillir que dans certaines conditions. Nous l’aimons beaucoup, et c’est une fierté qu’un tel joueur envisage de nous rejoindre. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, Milan, Liverpool et Rome veulent recruter Jesé. Et ils sont disposés à payer son salaire. Nous non. Mais nous avons d’autres atouts à faire valoir », a confié Miguel Angel Ramirez, sans préciser exactement quels sont ces atouts dont il dispose pour convaincre le Paris Saint-Germain de lui prêter Jesé.