PSG : Des jeunes et des buts, Augustin adore déjà Leipzig

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Officiellement transféré au RB Leipzig ce jeudi, Jean-Kévin Augustin a tenu à adresser une lettre d'adieu au Paris Saint-Germain.

Plus dans les plans d'Unai Emery, qui attend un nouveau buteur international à Paris cet été pour épauler Cavani, Jean-Kévin Augustin a dû quitter son club formateur pour poursuivre sa progression. Auteur de deux petits buts en 31 matchs sous le maillot francilien depuis ses grands débuts en avril 2015, le buteur de 20 ans a choisi de rejoindre le RB Leipzig. Parti pour 13 millions d'euros, l'international Espoirs a signé un contrat de cinq ans dans le club allemand, où il pourra jouer la Ligue des Champions. Un bonheur pour Augustin, qui ne regrette pas du tout son départ de Paris.

« Bonjour, je viens partager quelques instants avec vous dans le cadre de mon arrivée au RB Leipzig pour la saison à venir. Ayant pris acte d’un nécessaire changement d’environnement pour progresser tout en restant confronté à un challenge de haut niveau, ce projet sportif m’a tout de suite paru cohérent. Misant sur la jeunesse, développant une philosophie de jeu attrayante, il vise des objectifs ambitieux et mobilise des ressources matérielles et humaines de grande qualité. Si je suis enthousiaste à l’idée de m’exprimer pleinement sous ses nouvelles couleurs, c’est aussi avec reconnaissance et émotion que je quitte le Paris Saint-Germain, mon club formateur. Je tiens à adresser mes salutations et remerciements à ceux que j’ai pu y croiser ou côtoyer au jour le jour durant ces années. Aux Titis, je dis : force à vous, ne lâchez rien ! Je souhaite le meilleur au groupe professionnel, cela a toujours été un honneur de compter parmi vous. Et je souhaite rendre un hommage particulier au président Nasser Al-Khelaïfi, dont je salue l’ouverture d’esprit et que je remercie pour sa bienveillance. Mes plus belles pensées vont aussi à ceux qui, parmi les amoureux du football, m’ont toujours soutenu et continuent de m’accompagner dans mon évolution. Beaucoup de travail m’attend, je tâcherai de ne pas vous décevoir. Bien à vous », a lancé, sur Twitter, Augustin, qui quitte donc le PSG par obligation... Grand espoir du football français, il aura désormais pour objectif de montrer son talent en Bundesliga, juste pour faire taire ses détracteurs parisiens.