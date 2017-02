PSG : Daniel Riolo exhulte, Unai Emery a tué ses haters !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Souvent vilipendé depuis qu'il a pris les commandes du Paris Saint-Germain après le limogeage de Laurent Blanc, Unai Emery a même été plusieurs fois poussé vers la sortie par des consultants impatients de voir le coach espagnol faire ses valises et très critiques à son encontre. Mais il faut bien l'avouer Daniel Riolo a toujours refusé de tailler sans raison Unai Emery, faisant du rendez-vous face au FC Barcelone un juge de paix de la qualité, ou non, du travail du successeur de Laurent Blanc. Alors, après le triomphe du PSG, Daniel Riolo a fait part de son plaisir, rappelant que cette victoire devait beaucoup à Unai Emery.

« Paris a tout fait. Tellement fait que les Catalans n'ont pas existé. La réussite est autant collective qu'individuelle. Et je vais peut-être surprendre, mais ce n'est pas d'abord une victoire tactique. Ce n’est pas ça que je mettrais en avant. Depuis qu'il est au PSG, Emery travaille à la construction d'un groupe, d'une équipe. Une bande de mecs qui vont adhérer à sa vision, sa passion. Le dépassement c'est pour lui la base. Le changement de mentalité qui pousse à croire qu'une telle performance est possible. Matuidi l'avait dit avant le match : « cette année, je sens qu'il va se passer quelque chose » (…) Emery n'a rien gagné si ce n'est le droit qu'on regarde son travail avec honnêteté. Depuis le début de la saison, beaucoup trop de gens l'ont massacré gratuitement, sans discernement et avec une profonde malhonnêteté intellectuelle. Dans ce match parfait, Di Maria, lui aussi beaucoup trop taillé, a été le détonateur. Le travail d'Emery avec lui est impeccable. Tout comme l'est l'intégration de Draxler. Le reste c'est du caractère. Le PSG a envoyé un message. Avant c'était : « on a du blé et donc des joueurs et on veut gagner ». Maintenant, c'est : « on est une équipe et on le mental pour tout donner ». C'est pour ça qu'Emery est venu. Changer l'attitude générale. Paris a gâché Ancelotti, il faut maintenant profiter d'Emery », a confié, sur RMC, Daniel Riolo.