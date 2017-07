PSG : Critiqué, Kevin Trapp reçoit un soutien qui compte à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

En difficulté face à Tottenham la nuit dernière en match amical (4-2), Kevin Trapp a reçu le soutien de son entraîneur, Unai Emery. Le technicien espagnol n’avait pas franchement envie d’accabler son gardien et de remettre en cause son statut de numéro un afin de ne pas répéter les erreurs de la saison passée. « C’est le moment de transmettre de la tranquillité au gardien pour continuer à travailler. Les choses comme aujourd’hui (samedi) peuvent arriver. J'ai entièrement confiance en Kevin Trapp » a confié le coach du FC Séville avant d’exprimer à nouveau toute sa confiance au gardien du PSG.

« Le 2e but est une action de sortie de ballon que nous travaillons à l’entraînement, je demande à mes gardiens de prendre des risques. Le gardien est un joueur à part entière, on doit travailler cela pour les prochains matches officiels. Le carton rouge fait suite à un faux rebond. C’est une action ponctuelle. Je veux donner de la confiance et de tranquillité à Kevin pour travailler ». Pas de sonnette d’alarme pour l’instant, donc. Mais nul doute que si ce genre d’erreurs venaient à se répéter, alors Unai Emery serait beaucoup moins concilient…