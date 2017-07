PSG : Ce dossier décisif pour l'avenir de Matuidi à Paris

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Difficile pour le moment d’y voir clair en ce qui concerne le marché des transferts du Paris Saint-Germain.

Beaucoup de choses peuvent encore se produire et Antero Henrique semble jongler avec les dossiers depuis son arrivée, sans forcément les boucler. C’est le cas au milieu de terrain, où si Thiago Motta a prolongé, il ne devrait pas être aussi incontournable que par le passé. Devant la défense, le PSG rêve de faire venir Fabinho, avec qui il discute très régulièrement. Mais Manchester United et Arsenal sont aussi sur le coup, sans avancer très rapidement non plus. Résultat, Monaco, qui rechigne à renforcer son premier concurrent, va probablement devoir finir par se résoudre à vendre son milieu de terrain brésilien.

Et cette venue serait le déclic pour un départ de Blaise Matuidi, annonce France Football. L’international français, qui n’a toujours pas prolongé depuis son vrai-faux transfert à la Juventus, compte bien continuer à Paris. Mais la réalité du mercato pourrait le rattraper, et Henrique devrait lui présenter la porte de sortie sitôt l’arrivée de Fabinho bouclée. Mais en attendant cet éventuel effet boule de neige, le dossier est en stand-by et Matuidi se prépare à reprendre avec le PSG, lui qui a été évalué à 15 ME par le club de la capitale.