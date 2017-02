PSG : Ce dirigeant en est certain, le Barça a peur de Cavani !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain a marqué les esprits en s'imposant vendredi soir à Bordeaux (0-3) avec notamment un doublé d'Edinson Cavani, qui en est à 25 buts cette saison en Ligue 1 et paraît être au sommet de sa forme. Alors, au moment où le PSG va recevoir le FC Barcelone, une des meilleures équipes de la planète football, si ce n'est la meilleure, Patrick Kluivert paraît très confiant. Car pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, s'il est évident que le Barça a d'énormes arguments, il est tout aussi évident que le club catalan sait qu'avec Edinson Cavani le PSG a une arme fatale dans ses rangs.

« Tout le monde sait que Barcelone est une des meilleures équipes du monde mais on doit jouer comme nous pouvons jouer. Cela va être un match important, tout le monde le sait, un match difficile, mais on doit voir notre qualité et montrer notre jeu devant nos fans. On doit jouer libre, attaquer comme à Bordeaux même si ce sera complètement différent à Barcelone. Bien sûr que Barcelone a peur d’Edinson Cavani, a prévenu Patrick Kluivert, qui sait également que les deux clubs ont des atouts chez les jeunes joueurs. Le Barça est un exemple pour le PSG car ils font jouer leurs jeunes. Les nôtres montrent leurs qualités aussi.»