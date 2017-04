PSG : Cavani va terriblement agacer Ibrahimovic...

Dans : PSG, Ligue 1.

Grâce à son nouveau doublé contre Guingamp avec le Paris Saint-Germain dimanche (4-0), Edinson Cavani se rapproche petit à petit des différents records de Zlatan Ibrahimovic.

« Ibra a marqué son passage à Paris, mais Edinson pourra finir ici avec plus de buts ». Cette prédiction de Thiago Silva datant de janvier dernier est en train de devenir réalité. Si certains spécialistes ont émis des doutes sur Cavani après le départ estival d'Ibrahimovic, l'Uruguayen a rapidement mis tout le monde d'accord. Auteur de 29 buts en autant de matchs disputés cette saison en Ligue 1, El Matador peut désormais viser le record parisien de 38 réalisations marquées sur une saison en championnat détenu par Zlatan Ibrahimovic et Carlos Bianchi. Avec sept matchs à jouer, ce record est atteignable pour Cavani, qui doit donc encore marquer neuf fois.

Et sachant que sa prolongation de contrat jusqu'en 2020 est en bonne voie, l'ancien joueur du Napoli pourra ensuite tenter de détrôner son ancien coéquipier suédois en devenant potentiellement le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale française. Pour cela, et alors qu'il a déjà marqué 123 buts en quatre saisons, Cavani doit encore scorer à 28 reprises puisque Ibra a stoppé son record à 151. Leader de l'attaque parisienne cette saison, Cavani écrit donc petit à petit sa page d’histoire au PSG et surtout il va remettre un peu Zlatan Ibrahimovic, dont les propos parfois excessifs et mégalomanes avaient agacé ses coéquipiers.