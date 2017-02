PSG : Cavani adore jouer sur un côté… en Uruguay

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Longtemps aligné sur un côté au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a profité du départ de Zlatan Ibrahimovic l’été dernier pour s’installer dans l’axe.

Un véritable soulagement pour l’ancien joueur de Naples qui s’est longtemps plaint de ne pas évoluer à son poste de prédilection. Sauf qu’en sélection, l’international uruguayen continue de jouer sur les ailes à cause d’un certain Luis Suarez. De quoi agacer El Matador ? Eh bien pas tout ! Avec la Celeste, Cavani est ravi de rendre service à son sélectionneur Oscar Tabarez.

« Pour moi, c'est un acte de confiance de la part du sélectionneur qui, même s'il connaît mon rendement en tant que numéro neuf, me positionne ailleurs, a confié l’attaquant parisien à Directv Sports. Parce que cela signifie que je peux lui servir également dans un autre secteur. D'un autre côté, cela me permet d'apprendre, parce que vous ne savez pas si un jour votre équipe n'aura pas besoin de vous dans une autre position, et cela me servira à être à l'aise sur le terrain. » A priori, l’entraîneur Unai Emery n’aura pas besoin de Cavani au poste d’ailier.