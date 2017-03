PSG : Blessé, Krychowiak déclare forfait avec la Pologne

Dans : PSG, Foot Europeen.

Le Paris Saint-Germain pensait avoir un effectif allégé de 19 joueurs durant cette trêve internationale, mais finalement après Julian Draxler et Thomas Meunier, blessés et qui ont donc renoncé à jouer respectivement avec l'Allemagne et la Belgique, c'est Grzegorz Krychowiak qui est lui aussi de retour dans la capitale. Touché aux côtes, le milieu de terrain a quitté ses coéquipiers polonais ce mercredi et rentre en France.