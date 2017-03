PSG : Ben Arfa mise sur un limogeage d’Emery

Dans : PSG, Mercato.

Recrue voulue par Nasser Al-Khelaïfi et même plusieurs joueurs de l’effectif, Hatem Ben Arfa n’a pas convaincu Unai Emery et cette saison est vite devenue compliquée pour le milieu offensif.

Vilipendé par son entraineur pour son manque d’effort dans le pressing et le replacement, le natif de Clamart est ensuite devenue une sorte de doublure d’Edinson Cavani au poste d’avant-centre. Autant dire que, avec la réussite de l’Uruguayen et sa grande forme physique, l’ancien niçois ne joue quasiment plus depuis le 1er janvier, avec une seule titularisation en Ligue 1, et quelques rares rentrées très tardives.

Son avenir est donc plus qu’incertain et selon Le Parisien, il se résumerait même à une seule annonce. Celle du maintien ou non d’Unai Emery à la tête de l’équipe. Si le coach espagnol venait à être confirmé, alors Ben Arfa ferait ses valises, ce qu’il n’apprécierait guère, mais la perspective de vivre une nouvelle saison en bout de banc ne lui laisse pas le choix. Si en revanche, Nasser Al-Khelaïfi décidait de changer ses plans en ce qui concerne son coach, alors Ben Arfa miserait sur une remise à zéro avec un nouveau technicien pour continuer l’aventure à Paris.