PSG : Ben Arfa finalement exfiltré en Italie ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Hatem Ben Arfa a beau avoir fait des efforts durant ses vacances pour revenir au PSG dans une forme physique irréprochable, Unai Emery a confirmé à l'ancien niçois qu'il devrait aller voir ailleurs s'il voulait du temps de jeu la saison prochaine. Pas de quoi affoler le conseiller de Ben Arfa, lequel a gentiment rappelé à l'entraîneur et aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il avait encore un an de contrat et qu'il pourrait rester au chaud en attendant d'être libre dans moins de douze mois.

Mais ce samedi, la Gazzetta dello Sport indique que l'AS Rome pourrait s'offrir un nouveau joueur venu de Ligue 1 et formé à l'OL. Après avoir fait signer Maxime Gonalons, Monchi aurait en effet le désir de faire venir Hatem Ben Arfa pour renforcer le secteur offensif de la Roma. Le nouveau directeur sportif du club italien apprécie le profil du joueur parisien et les dirigeants italiens devraient rapidement ouvrir des discussions avec leurs homologues du PSG afin de connaître leur position concernant Hatem Ben Arfa.