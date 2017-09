PSG : Ben Arfa et Guy Roux pour avoir la paix au PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

La saison risque d'être longue pour Hatem Ben Arfa qui a choisi de rester au Paris Saint-Germain malgré des offres au mercato, ce qui lui vaut désormais une mise à l'écart, Ben Arfa n'étant bien évidemment pas dans le groupe du PSG pour la Ligue des champions. Cependant, la situation du joueur au quotidien devrait rapidement s'améliorer si l'on en croit Le Parisien. L'entourage de Ben Arfa explique en effet que ce dernier va pouvoir reprendre l'entraînement avec l'effectif d'Unai Emery, lui qui avait été placé avec les joueurs de la réserve, ce qui avait incité son avocat à saisir les instances, estimant que cela était illégal.

A priori, Hatem Ben Arfa sera vendredi à la reprise de l'entraînement avec Neymar, Mbappé et les autres. Et même s'il ne jouera pas en Ligue 1, et devra se contenter de la CFA, le divorce avec Nasser Al-Khelaifi étant total, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a reçu de Guy Roux, venu le voir, de précieux conseils. L'ancien coach de l'AJA a expliqué à Ben Arfa qu'il devait tout casser sportivement avec la réserve du PSG afin de montrer ses qualités...et pourquoi pas avoir une chance cette saison.