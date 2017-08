PSG : Ben Arfa est parti... pour rester à Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Alors que Paris United assurait qu'Hatem Ben Arfa s'était fait à l'idée de rejoindre la Turquie en cette fin de mercato, SFR Sport vient de démentir cette information.

D'après les informations de Breaking Foot, l'attaquant de 30 ans refuse effectivement de rejoindre le championnat truc, où le Fenerbahçe et l’Istanbul Basaksehir le courtisent. Si le PSG souhaite le transférer en Turquie pour alléger sa masse salariale, HBA, lui, veut d'abord que Paris lui règle sa dernière année de contrat estimée à 5 ME. Une hypothèse qu'Antero Henrique refuse catégoriquement. Par conséquent, et sachant que la situation est bloquée, Ben Arfa est bien parti pour rester dans le club de la capitale cet été...