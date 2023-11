PSG ‍: Daniel Riolo harcelé par le clan Barcola, c'est le clash

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir, Daniel Riolo n’y est pas allé de main morte avec Bradley Barcola en critiquant très sévèrement l’entrée de l’attaquant du PSG lors du match de Ligue des Champions contre Newcastle au Parc des Princes (1-1).

Daniel Riolo n’a pas été tendre avec « le petit agneau » Bradley Barcola après le match nul du Paris Saint-Germain contre Newcastle. Présent au stade, le journaliste de RMC n’a pas digéré les quatre à cinq occasions manquées par l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais après son entrée en jeu. Barcola n’a pas encore le niveau de la Ligue des Champions selon le journaliste de l’After Foot, qui renverrait bien l’attaquant parisien en Youth League ou même avec les U17 si cela était possible. Des critiques très amères que l’entourage de Bradley Barcola n'a pas vraiment apprécié. Dans l’After Foot de mercredi soir, 24 heures après le match nul du PSG contre les Magpies au Parc des Princes, Daniel Riolo a révélé que l’entourage de Bradley Barcola s’était plaint auprès de lui après ses lourdes critiques à l’encontre du joueur. Mais ce n’est pas cela qui va faire changer d’avis le journaliste, qui a même remis une pièce dans la machine. Et à l’instar de Kylian Mbappé, Daniel Riolo ne veut pas entendre parler d’âge avec un joueur recruté pour plus de 40 millions d’euros par le Paris Saint-Germain lors du mercato estival.

PSG : Barcola est renvoyé en réserve par Riolo https://t.co/WpSpNcfARi — Foot01.com (@Foot01_com) November 29, 2023

« Cette histoire de jeunesse, je n’accepte pas l’argument. Pour moi, ce n’est pas possible. Il est gentil Bambi, mais il fait six mois à Lyon, il s’en va car le club dit 'il y a du blé à se faire dessus' et il va au PSG. À partir du moment où il va au PSG, il prend tout. Il prend le transfert avec tout son entourage qui a chialé toute la journée de mes propos d’hier. Ils se sont tous gavés en commission et en cadeaux. Ça leur va de prendre l’oseille et la gloire quand ça va dans ce sens-là, mais ils ne veulent pas les critiques qui vont avec. À partir du moment où tu rentres dans le club, tu acceptes tout ce qui va avec. Ce soir sur la pelouse (entre Arsenal et Lens, NDLR) il y avait que des vieux à Arsenal ? Odegaard, il joue et est sous pression depuis qu’il a 16 ans. Et ça n’a pas tout le temps été facile pour lui, il a eu des moments assez sombres dans sa jeune carrière. Aujourd’hui, il est capitaine d’Arsenal. Il en a bouffé de la merde, mais aujourd’hui il mange du pain blanc et il est très content » a souligné Daniel Riolo au sujet de Bradley Barcola, avant de poursuivre.

Daniel Riolo se montre intransigeant avec Bradley Barcola

« Nous, il faut tout le temps qu’on trouve l’excuse de l’âge. Comme avait dit Mbappé à l’époque, il n’y a pas de jeune ou de pas jeune. Il y a un môme qui a commencé sa carrière à 15 ans en Italie, Bellingham a commencé jeune… Ils commencent tous très jeunes. Barcola il a 21 ans ! Dans le contexte actuel, ce n’est même pas si jeune que ça ! Donc ceux qui se sont offusqués de mon exigence… Quand tu joues la Ligue des champions, tu as un niveau Ligue des champions. Donc quand tu as des occasions nettes… Une fois, ça arrive à tout le monde. Deux fois, c’est un peu plus chiant mais ça peut arriver. Mais trois énormes et cinq au total, c’est trop ! Ça veut dire que t’as fait une entrée cataclysmique » a surenchéri Daniel Riolo, pour qui ce n’est pas rendre service à Bradley Barcola que de lui trouver des excuses liées à son âge. A partir du moment où l’ancien Lyonnais a signé au PSG, Daniel Riolo se montre intransigeant. Et nul doute qu’une partie des supporters parisiens seront en accord avec lui.