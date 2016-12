PSG : Ben Arfa, Di Maria, Draxler… Paris vise-t-il vraiment un ailier italien ?

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Insatisfait du rendement d’Hatem Ben Arfa et de Jesé Rodriguez, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery aura d’autres alternatives pour la deuxième partie de saison.

Si l’ancien joueur du Real Madrid se dirige vers un prêt à Las Palmas, le retour de prêt de Giovani Lo Celso et l’arrivée de Julian Draxler vont enrichir le secteur offensif. Autant dire que la concurrence s’annonce féroce avec Lucas, Angel Di Maria et Javier Pastore. Pourtant, le club de la capitale envisagerait d’ajouter un nouveau milieu offensif à son effectif.

D’après le Corriere dello Sport, qui semble avoir repris une source française...qui aurait repris, elle, une source italienne, Paris aurait pris contact avec la Fiorentina pour connaître la valeur de Federico Bernardeschi (22 ans). Il faut dire que l’ailier italien réalise une excellente saison avec neuf buts et huit passes décisives en Serie A. Du coup, la Viola a déclaré son joueur intransférable, même si l’on sait que ce mot ne veut plus dire grand-chose sur le marché des transferts, surtout lorsque l’on parle du PSG...Bref, on ne sait pas qui de oeuf ou de la poule a commencé, et si Bernardeschi est vraiment une cible parisienne.