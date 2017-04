PSG : Avranches craint désormais un carnage face à Paris

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Le club d'Avranches recevra mercredi dans un stade de Caen archi comble le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France. Et si la formation normande se délecte d'avance de croiser la route des stars du PSG, depuis la finale de la Coupe de la Ligue une peur légitime semble s'être emparée de la formation de National. Car si le club de la capitale met la même intensité face à Avranches que contre l'AS Monaco, alors cela pourrait faire des dégâts conséquents.

Et l'entraîneur d'Avranches avoue qu'il a du mal à dormir depuis samedi soir. « C’est un peu effroyable, mais il faut faire avec. C’est un peu dur de trouver le sommeil après une telle démonstration. On se dit que la prochaine victime c’est nous, et ça ne rassure pas du tout. Ça remue. Là, entre eux et nous, ce n’est plus un décalage, on est dans un autre univers. Po, po, po ! Avec le président, on est tombés dans la dérision en suivant le match mais quand la réalité va arriver, que va-t-on faire ? On prend beaucoup de plaisir avant, c’est un événement délicieux. Mais pendant, il ne faut pas que ça devienne un cauchemar. Si c’est pour en prendre dix... On va tâcher de ne pas se faire secouer dans tous les sens une fois les fauves lâchés dans l’arène », confie, dans L’Equipe, Damien Ott, qui peut s’attendre tout de même à ce qu’Unai Emery fasse tourner son équipe. Mais les remplaçant s’appellent quand même Lucas, Pastore, Matuidi, Ben Arfa….