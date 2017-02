PSG : Avec Emery, Paris sera à 12 contre le Barça assure Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Deux jours avant le choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Thiago Silva avoue que le Paris Saint-Germain a les armes, avec Unai Emery, pour se qualifier en quart de finale.

Mardi, c'est une montagne qui se dressera devant le club de la capitale puisque Barcelone viendra jouer au Parc des Princes lors du fameux huitième de finale aller de Ligue des Champions. Ce duel européen, Paris l'attend avec impatience, et la récente victoire contre Bordeaux (0-3) confirme que l’effectif francilien est fin prêt. Préparé aux petits oignons grâce à une Ligue 1 haletante menée par Monaco, le club parisien affrontera pourtant sa bête noire, qui l'a éliminé en quart de finale en 2013 et 2015. Mais cette fois-ci, le PSG pourra compter sur Unai Emery, qui, même s'il n'a gagné qu'une seule contre le Barça en 23 confrontations, connaît parfaitement l'adversaire espagnol. Et cette expérience donne de la confiance à son groupe, Thiago Silva en tête.

« Jouer contre le Barça est de toute façon un grand événement. Si on les bat, nous aurons alors un maximum de confiance pour la suite. Unai Emery a beaucoup joué contre Barcelone, avec Séville notamment. Je pense qu’il saura nous dire quels sont leurs points faibles. Avec sa mentalité et sa connaissance, je pense que nous sommes mieux armés que lors des derniers matches contre Barcelone. Contre une équipe comme celle-ci, il faut tout simplement faire un match parfait, jouer le mieux possible et donner le maximum. On connaît notre objectif, qui est de passer et de rejoindre les quarts de finale », a avoué, sur le site de son club, le capitaine du PSG, qui estime donc que son entraîneur va donner les clés à son équipe pour battre le Barça en Ligue des Champions.