Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Lors d'un Classico à sens unique, le Paris Saint-Germain a atomisé l'Olympique de Marseille dans un Vélodrome plein mais impuissant ce dimanche soir (1-5). Avec ce très net succès contre son ennemi marseillais, le club de la capitale française prouve, s'il le fallait encore après la victoire contre Barcelone en Ligue des Champions (4-0), sa très grande force de frappe. Selon Daniel Riolo, le PSG est même plus fort que jamais...

« Après son mauvais match devant le TFC, le PSG repart à la chasse à l’ASM. Après le gros succès devant le Barça, Paris va faire son plus gros score à Marseille. 1-5. La touche Emery ? Allez plus personne n’en doute désormais. En ayant changé de coach, en ayant congédié Ibra, ce PSG est plus grand, plus fort ! », a avoué, sur son blog RMC, Riolo, qui estime donc que le club parisien est plus fort cette saison depuis le départ d'Ibrahimovic à Manchester United et l'arrivée estivale d'Unai Emery.