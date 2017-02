PSG : Avec Draxler, Ben Arfa sent bien le coup face au FC Barcelone

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A désormais moins de deux semaines de la Ligue des Champions et la confrontation face au FC Barcelone, le PSG fourbit ses armes et la victoire 0-4 à Rennes en Coupe de France confirme la bonne forme des Parisiens. Certes, le nul contre Monaco ne peut pas être passé sous silence, mais dans l’état d’esprit, les joueurs d’Unai Emery font bloc et affichent clairement la volonté de jouer la carte de la concurrence et de la solidarité avec le coach à fond. C’est ce qu’a confié Hatem Ben Arfa sur Eurosport, l’ancien niçois revenant également sur l’apport de la recrue Julian Draxler, encore une fois à son avantage au Roazhon Park.

« PSG-Barça ? Bien sûr que c’est dans un coin de la tête de tout le monde. On va préparer ce gros match et on le prépare très bien depuis un mois. Sur 6 ou 7 matches, on a tout gagné sauf un match nul donc on est bien préparés et il faut qu’on continue sur cette dynamique-là, jusqu’au retour, pour essayer de se qualifier. Mais j’ai vraiment confiance en ce groupe-là. Depuis 2017, on a vraiment passé un cap dans la solidarité, dans le jeu, on est vraiment plus conquérants. Il peut se passer des belles choses en 2017. Julian Draxler ? Déjà, c’est un joueur techniquement fort. Quand il a le ballon, il éclaircit le jeu. C’est vraiment un plaisir de jouer avec un joueur comme ça. On sait qu’on peut combiner avec eux, faire des une-deux. Ce sont des joueurs de football donc c’est vraiment un plaisir. Dans la vie, c’est quelqu’un de très simple, il s’est intégré très rapidement. Il parlait déjà un petit peu le français, tout le monde l’aime bien et ça se passe bien. Il marque des buts, il joue bien, on est vraiment très contents de son arrivée », a souligné Hatem Ben Arfa, conscient qu’une recrue offensive qui empile les buts, avec déjà quatre réalisations en cinq matchs joués, ne peut que faire l’unanimité.