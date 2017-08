PSG : Avec Dani Alves et Neymar, c'est le feu avoue Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot, milieu du PSG, après la victoire à Guingamp (0-3) : « Je me suis régalé. Surtout en deuxième période, où on a bien combiné. On a marqué trois buts, c'est une bonne chose. Mais on a encore des choses à corriger, comme les pertes de balle dans l'axe. On prend des contres... Mais dans l'ensemble, c'était bien. Dani Alves ? Il prend bien le couloir, il apporte beaucoup. Neymar ? C'est juste un régal, il fait tout. C'est une bonne entame pour lui. C'est bien pour nous. On doit continuer comme ça avec ce bon équilibre entre la phase défensive et la phase offensive. On suit le coach Emery », a-t-il déclaré sur Canal+.