PSG : Aurier se fait lyncher pour son changement en mode touriste

Dans : PSG, Ligue 1, Lorient.

A l’approche de la fin du match face à Lorient, alors que le club breton venait de revenir au score à 2-1, Thomas Meunier a fait savoir à son banc de touche qu’il ne pouvait plus continuer, une blessure l’empêchant totalement d’accélérer. S’en est suivie une scène assez hallucinante puisque Serge Aurier a mis plus de 10 minutes à entrer sur le terrain. Entre un simili d’échauffement et surtout une préparation très longue, le Belge a du rester sur le terrain pendant un long moment avant de céder sa place, surtout qu'ensuite le ballon a mis du temps à sortir de l'aire de jeu.

Il faut dire que les images de Canal+ ont été impitoyables, le défenseur ivoirien se retrouvant sur le banc sans chaussettes, sans chaussures, sans short et sans maillot. Le temps d’enfiler tout ça, Unai Emery n’a tout de même pas caché son énervement devant ce manque de professionnalisme qui aurait pu coûter cher à Paris, si Lorient avait égalisé ou si Meunier s’était blessé plus gravement. Il n'en fallait pas plus pour que les commentateurs de Canal+ et bien sûr "l'admirateur numéro 1" d'Aurier Daniel Riolo égratignent durement l'ancien toulousain.

Mais pourquoi entre t il Aurier ? Pkoi le club entretient ce scandale permanent ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 12 mars 2017