Dembélé va mettre « le bordel » au PSG, il annonce la suite

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté pour 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone cet été, Ousmane Dembélé peine à se montrer décisif sous les couleurs du PSG.

Dimanche soir, l’international français a délivré sa première passe décisive sous les couleurs du Paris Saint-Germain, à l’attention de Vitinha sur le but de l’ouverture du score. Globalement, les débuts d’Ousmane Dembélé sous les couleurs du PSG sont tout de même décevants. En effet, l’ancienne star du Barça n’a toujours pas marqué dans la capitale française et au fil des matchs, « Dembouz » créer de moins en moins de différences au fil qu’il perd de la confiance.

Ousmane Dembélé doit monter en puissance au PSG

Cette perte d’influence de Dembélé sur le jeu du Paris SG risque d’être problématique à terme car Luis Enrique aura besoin de son ailier droit en pleine bourre pour briller en Ligue des Champions et assurer le titre en Ligue 1, après un démarrage très mitigé. Dans un entretien accordé à Madeinfoot, Louis Saha a justement évoqué la situation de Dembélé et selon lui, le Paris SG deviendra injouable uniquement lorsque l’ailier formé au Stade Rennais trouvera la bonne carburation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

« Un favori pour le titre en Ligue 1 après 8 journées ? C'est un peu difficile, mais je reste avec le favori qui est le PSG, car ils ont une armada énorme de talents. Quand Ousmane Dembélé va commencer à avoir des stats, ça va être le bordel. Kolo Muani qui a marqué encore, ça va lui faire du bien » a estimé Louis Saha, persuadé que l’attaque du Paris Saint-Germain peut être exceptionnelle dès lors que Randal Kolo Muani et surtout Ousmane Dembélé seront à 100 % et totalement adaptés au système de Luis Enrique et à leurs nouveaux coéquipiers. En attendant, le PSG alterne le bon comme à Rennes et le mauvais comme à Newcastle, trois jours plus tôt en Ligue des Champions. Ce qui donne au final un début de saison très mitigé de la part du club de la capitale française.