PSG : Aurier laisse un flou total sur son avenir

Dans : PSG, Mercato.

Titulaire indiscutable au PSG la saison dernière avant ses problèmes disciplinaires, Serge Aurier est clairement redescendu de son nuage ces dernières semaines. Car Thomas Meunier, qui était arrivé comme un simple remplaçant, a pris du galon et est désormais son concurrent direct, voire le numéro 1 du poste par moment. Au point pour le PSG de laisser filer l’Ivoirien, qui a souvent profité de son statut d’indéboulonnable pour être protégé par sa direction, et pourrait désormais ne plus être retenu ? Difficile à dire pour le premier concerné, qui n’a voulu prendre aucun risque dans un entretien sur France Télévisions.

« L'avenir ? Je suis encore là. Pour l'instant, je suis parisien, j'ai un contrat jusqu'en 2019. Je suis là et on verra bien », a expliqué le latéral droit qui n’a que 24 ans, et possède donc encore un avenir intéressant et une cote élevée auprès de plusieurs clubs européens, notamment anglais.