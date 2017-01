PSG : Aurier aime le PSG et il va y rester

Dans : PSG, Mercato.

Actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, Serge Aurier s'est confié sur son avenir au sein du Paris Saint-Germain.

S'il s'impose petit à petit comme l'un des meilleurs arrières droits au monde, Serge Aurier a vécu une année 2016 extra-sportive très compliquée... Mis à pied par le club de la capitale en février après un Periscope virulent à l'encontre de Laurent Blanc et de Zlatan Ibrahimovic, l’international ivoirien a ensuite été condamné à deux mois de prison ferme, avec une peine aménageable, pour « insultes, outrage et violence légère » envers des policiers à la sortie d'une boîte de nuit en mai 2016. Malgré toute cette agitation autour de lui, Aurier a tranquillement repris sa vie de footballeur, et plutôt bien puisqu'il sort d'une bonne première partie de saison avec Paris. Et si certains l'envoyaient déjà à l'étranger durant le mercato, sachant que Barcelone et le Milan AC le suivent de près, le latéral droit, lui, ne se voit qu'au PSG.

« Je sais que ça fait mal à certaines personnes que je sois encore au PSG. Mais je suis bien dans ma tête. Tant que j’avance, tant que ma famille est heureuse, tant que j’ai la santé, je continue de faire ce que je sais faire. Le PSG est un club que j’aime. Si je suis encore là, c’est parce que je sais que j’ai encore des choses à faire ici. Les rumeurs ? Sincèrement, je n’y prête pas attention. Je suis quelqu’un de fidèle. Je n’oublie pas les gens qui étaient là quand ça n’allait pas. Le PSG a toujours été là pour moi. Aujourd’hui, j’entends des choses. C’est bien, ça crée un peu le buzz. Les gens surfent un peu là-dessus. Je suis tranquille, je ne pense pas à ça. Aujourd’hui, je suis très bien au PSG. Tout se passe bien pour moi. Le club me fait confiance. L’entraîneur me fait confiance. Mes partenaires aussi. Je suis bien et je ne vois pas pourquoi je songerais à quitter le PSG. Je suis bien dans un groupe qui vit bien et j’ai la confiance de tout le monde. Ils me donnent tous de la force au quotidien », a déclaré, sur Foot Mercato, Serge Aurier, qui n'est donc pas encore prêt à quitter le PSG.