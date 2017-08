PSG-ASM : Guedes, Pastore, Lucas, qui veut aller à Monaco ?

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Toujours dans l’optique de finaliser l’accord pour le transfert de Kylian Mbappé, le PSG bute sur un obstacle qui peut paraître secondaire à la vue du tableau d’ensemble, mais qui embête les deux clubs.

Outre l’énorme montant du transfert qui s’approche de 140 ME, Paris insiste pour inclure un joueur dans la transaction. Une manière de faire baisser le montant de l’indemnité, et d’alléger aussi sa ligne offensive avec un départ majeur. Mais trouver l’identité du volontaire n’est vraiment pas évident. Julian Draxler a fermement refusé, tout comme Lucas, qui a l’appui de Neymar pour rester à Paris au sein de la filière brésilienne. Accepté par son entourage, le départ de Javier Pastore n’aura pas lieu, le joueur ayant encore et toujours envie de tout faire pour s’imposer à Paris.

Guedes a été proposé, mais si Leonardo Jardim l’apprécie, il ne correspond pas au profil plus rapide recherché par l’entraineur monégasque, qui a donc refusé l’attaquant portugais. Les deux clubs sont dans l’impasse, car le PSG n’est vraiment pas chaud pour dépasser la barre des 150 ME et payer en cash la totalité du transfert de Kylian Mbappé. Il reste quelques jours pour mettre cela en place, mais Paris se heurte là à un problème qui retarde clairement le bouclage de ce transfert.