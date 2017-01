PSG : Amoureux de Paris, Thiago Silva se livre comme jamais

Dans : PSG, Ligue 1.

Après de longs mois de négociations avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva (32 ans) avait fini par prolonger son contrat jusqu’en 2020 en décembre dernier.

Mais depuis le début des discussions, le défenseur central a toujours su qu’il parviendrait à un accord avec ses dirigeants. Et pour cause, le Brésilien n’a jamais eu l’intention de quitter le champion de France dont le projet continue de le séduire saison après saison.

« Ce qui me motive et ce que j'aime ici, ce sont l'ambition et les objectifs de l'équipe, a confié Thiago Silva au site officiel du PSG. Tout était réuni pour que je continue l'aventure. J'ai la confiance du président, des supporters et des autres joueurs. Cette saison est un peu plus difficile mais quand je croise le regard de mes coéquipiers, je sens encore cette ambition. C'est aussi important pour moi et cela me motive à poursuivre à Paris. » D’autant que l’ancien du Milan AC est tombé amoureux du club francilien.

« J’aime Paris »

« C'est l'équipe pour laquelle j'ai le plus joué. A la fin de mon contrat, j'aurai passé huit saisons à Paris. Ce n'est pas rien. J'aime Paris, c'est la plus belle équipe pour laquelle j'ai pu jouer tout au long de ma carrière, a-t-il lâché. J'ai croisé des joueurs d'une qualité exceptionnelle, avec de sacrées personnalités. J'ai été le capitaine de cette équipe et de tous ces grands joueurs. J'espère rester ici encore très longtemps. » Une véritable déclaration d’amour.