PSG : Al-Khelaïfi en rêve, Wenger lui est servi sur un plateau

Dans : PSG, Ligue 1.

Très critiqué après l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Unai Emery respire mieux depuis la sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi.

Dans le journal Le Parisien, le président du club de la capitale a certifié que l’entraîneur espagnol gardait toute sa confiance. Pas de quoi effacer les rumeurs qui circulent. Et pour cause, le patron du PSG avait aussi soutenu publiquement Laurent Blanc avant de le licencier l'année dernière. De plus, l’actualité pourrait donner des idées à Al-Khelaïfi, qui a déjà tenté d’attirer Arsène Wenger à plusieurs reprises. A l’approche de la fin du contrat du manager d’Arsenal, l’occasion semble trop belle aux yeux de Paul Merson, l’ancien milieu des Gunners.

« Je pense que Wenger sait que c’est fini pour lui à Arsenal, mais il veut juste s’assurer qu’il ramène le club dans les quatre premiers avant de partir. Je pense qu’il va obtenir le poste au PSG, a annoncé le consultant pour le Daily Star. Ils vont revenir vers lui, après la façon dont le club est sorti de la Ligue des Champions. C’est probablement le seul travail qu’il va obtenir et il va le prendre. Le PSG le veut depuis longtemps et ne laissera pas passer sa chance. » Rappelons que Wenger n’a pas encore annoncé s’il souhaitait prolonger ou quitter le club londonien.