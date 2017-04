PSG : Al-Khelaïfi cherche à mettre Kluivert au placard

Dans : PSG, Ligue 1.

L’été dernier, un changement de taille était intervenu au sein du PSG avec la promotion d’Olivier Letang au poste de directeur sportif, et la nomination de Patrick Kluivert au rang de « directeur du football », ce qui le mettait à la tête du centre de formation, du marché des transferts et des décisions de l’ensemble de la section sportive.

Moins d’un an plus tard, le constat d’échec est fait au sommet de l’organigramme parisien avec la démission acceptée d’Olivier Letang, et la volonté de mettre le Néerlandais à l’écart. En effet, selon RMC, Nasser Al-Khelaïfi aurait l’intention de nommer l’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam au titre « d’ambassadeur » du PSG, généralement attribué aux anciens grands joueurs qui parlent en bien du club de la capitale autour de la planète football.

Mais cela permettrait surtout de faire place libre à un directeur sportif avec les pleins pouvoirs, et pas forcément avec Patrick Kluivert dans les pattes. « La mission de Patrick Kluivert en tant que directeur de football va aussi s’arrêter. Il pourrait devenir ambassadeur du PSG, avec un rôle différent à Paris que le sien actuellement », fait ainsi savoir la radio sportive, persuadé qu’il va y avoir de grands bouleversements à Paris, et que Kluivert, jugé comme trop peu impliqué dans le vestiaire, les négociations et les gros transferts, a de grandes chances d’en faire les frais.