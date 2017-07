PSG : Al-Khelaifi annonce un mercato de feu après Dani Alves !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Certains supporters du Paris Saint-Germain commençaient à trouver le temps long lors de ce mercato estival, mais la signature ce mercredi de Dani Alves a relancé l'enthousiasme. Et Nasser Al-Khelaifi a tenu à rassurer les fans du PSG, la venue du défenseur brésilien n'est que la première étape d'un marché des transferts très spectaculaire pour Paris. Car le président du club de la capitale a bien l'intention de faire venir d'autres joueurs prestigieux, même si évidemment il est resté discret sur les footballeurs éventuellement pistés par le Paris Saint-Germain cet été.

Quoi qu'il en soit, Nasser Al-Khelaifi a promis de faire plaisir aux supporters jusqu'à la fin du mercato. « Je pense qu’on ne discutera pas de notre mercato ici et à cet instant. Car si on en parle, on ne signera pas un seul joueur (rire) Bien sûr, nous avons un grand projet et Dani est le premier grand joueur qui nous rejoint mais d’autres grands joueurs vont venir. Le mercato dure jusqu’au 31 août, on a le temps pour travailler et on travaille. Antero et Maxwell travaillent très dur aussi et on est très confiant pour ce mercato », a confié le patron du Paris Saint-Germain, qui va désormais devoir tenir ses promesses.