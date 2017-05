PSG : Affaires Di Maria, Lavezzi, le PSG répond

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis plusieurs semaines, les révélations tombent sur le monde du football, comme plusieurs médias européens l’avaient annoncé au moment des premières affaires des Football Leaks.

Ce mercredi, Mediapart a annoncé qu’Angel Di Maria passerait par un paradis fiscal situé au Panama pour éviter de payer des impôts sur ses revenus liés aux droits à l’image. Plus grave encore, Paris aurait non seulement été au courant de cette pratique, mais y aurait participé en récupérant une partie de l’argent versé par les sponsors et les marques avec qui l’Argentin est sous contrat. Une accusation grave qui pourrait toucher non seulement le joueur, qui a déjà eu des ennuis avec le fisc espagnol et avait du payer une lourde amende pour mettre fin aux poursuites, mais aussi le club de la capitale. Ce dernier serait aussi, selon la Gazzetta dello Sport, dans le viseur en raison d’une enquête en cours sur le transfert d’Ezequiel Lavezzi de Naples à Paris, par le biais de Jean-Claude Blanc. De quoi provoquer une mise au point du club de la capitale dans les colonnes de L’Equipe.

« A l’occasion du transfert de Di Maria, il avait été convenu que le club participe au développement de l’image du joueur. Mais c’est avec la société LMP Bomore, néerlandaise, que ce mécanisme s’est mis en place. Le club n’a jamais effectué aucune transaction avec une société basée dans un paradis fiscal et pour savoir ce que les joueurs font de l’argent qu’ils touchent avec leurs sponsors, il faut voir avec les intéressés. Par ailleurs, le club n’accepte pas que soient mis en doute l’extrême rigueur et l’honnêteté de Jean-Claude Blanc. Le PSG rappelle qu’il verse chaque année environ 175 ME en charges et en impôts et qu’il est loin d’être un club qui fuit ses obligations en matière fiscale », a fait savoir le PSG, qui il est vrai a toujours payé plein pot au niveau des contributions, y compris pendant le passage de la taxe à 75 %. Il n’en reste que les enquêtes sur ces sujets sont lancées, et que le club de la capitale sera prochainement entendu par la justice à ce sujet, ainsi que les joueurs ciblés.