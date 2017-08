PSG : Accusé d’avoir éjecté Kluivert, Emery s’emporte

Dans : PSG, Ligue 1.

Moins d’un an après sa nomination en tant que directeur du football, Patrick Kluivert a été licencié par le Paris Saint-Germain.

Critiqué pour sa gestion, le Néerlandais a notamment payé les mauvais choix réalisés sur le marché des transferts. En tout cas, son départ n’a pas vraiment affecté Unai Emery. Dans un entretien accordé à So Foot, l’entraîneur parisien laisse entendre qu’il est à l’origine de l’éviction de Kluivert, remplacé par Antero Henrique.

« L'année dernière, je me suis assis avec le président et je lui ai dit: "Président, on peut prendre différents chemins. Si tu choisis de faire le chemin avec moi, tu dois m'écouter et changer certaines choses avec le directeur sportif." Le président a décidé de remplacer Kluivert par Antero. Maintenant, nous sommes tous sur la même longueur d'ondes », a raconté l’Espagnol.

Emery dément

Mais très vite, le technicien a réagi sur Twitter pour corriger ses propos. « Par rapport à l'interprétation de l'interview sur So Foot, je parle de "changer certaines choses AVEC le directeur sportif." J'ai toujours respecté les directeurs sportifs avec lesquels j'ai travaillé », a précisé Emery, qui refuse de passer pour le bourreau de Kluivert.

