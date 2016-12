PSG : Accord pour la prolongation de Thiago Silva jusqu'en 2020 !

Dans : PSG, Mercato.

Capitaine buteur ce mercredi face à Lorient, Thiago Silva revient en forme au bon moment, puisque cela s’arrange aussi au niveau de son contrat.

Le défenseur brésilien était en fin de contrat en juin prochain, avec une clause pour une année supplémentaire en cas de qualification directe pour la Ligue des Champions, ce qui n’est pas totalement assuré à l’heure actuelle. La question ne se posera désormais plus, puisque le défenseur central va s’engager jusqu’en juin 2020 avec le club francilien. Selon Le Parisien, l’accord a été trouvé et l’officialisation de cette nouvelle sera effectuée dans les prochaines heures. En 2020, Thiago Silva aura 36 ans, et devrait donc mettre un terme à sa carrière avec le maillot parisien sur le dos.