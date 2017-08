PSG : 60 ME pour Fabinho, Monaco met Paris au défi

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

Une semaine avant la fin du marché des transferts, le PSG travaille toujours d’arrache pied pour se renforcer de manière encore plus spectaculaire.

Outre le dossier Kylian Mbappé, le PSG espère boucler l’arrivée de Fabinho. Ciblée de longue date, le Brésilien ne cache plus son désir de rejoindre le club de la capitale. Monaco, longtemps réticent, semble avoir changé d’avis dernièrement annonce L’Equipe. Selon le quotidien sportif, le champion de France a ouvert la porte à un transfert de son milieu de terrain à condition que les dirigeants parisiens fassent un joli chèque 60 ME.

Cela ne fait pas peur à Paris, pour un renfort qui a été identifié par la direction et le staff technique. Mais cela n’empêche pas Antero Henrique d’hésiter, lui qui estime qu’il pourrait faire venir Danilo du FC Porto pour la somme de 45 ME. L’effort financier non négligeable pour faire signer Fabinho vaut-il réellement le coût ? La réponse ne devrait pas tarder, alors que le PSG et Monaco discutent désormais quotidiennement des dossiers chauds de cette fin d’été.