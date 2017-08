PSG : 5 ME + Areola, Naples dit non

Dans : PSG, Mercato.

Naples a refusé ce jeudi une offre de la part du Paris Saint-Germain, qui comptait faire d’une pierre deux coups.

Le club de la capitale avait en effet proposé 5 ME à la formation italienne afin de récupérer le gardien expérimenté Pepe Reina, et proposait en plus Alphonse Areola en prêt, afin d’offrir au Napoli une solution de rechange, ce qui semblait bloquer les négociations dernièrement.

Mais selon Gianluca Di Marzio, cette proposition a été déclinée par la formation de Campanie, malgré la volonté affichée du gardien espagnol de rejoindre le PSG. Reste à savoir si Paris retentera sa chance dans les prochains jours pour enlever la mise, et mettre un terme définitif aux hésitations à ce poste de gardien de but.