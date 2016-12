PSG : 42 ME pour Draxler, dans le Top5 des achats de QSI

Dans : PSG, Mercato.

L’accord entre Wolfsburg et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Julian Draxler est désormais dans la poche, et l’international allemand va sagement attendre l’ouverture du marché des transferts avant de rejoindre son nouveau club. Un achat hivernal express qui démontre la farouche volonté des dirigeants franciliens de renforcer une équipe qui balbutie parfois son football sur le plan offensif. Pour cela, le PSG va lâcher 42 ME, dont 6 ME de bonus, ce qui en fera le cinquième joueur le plus cher jamais acheté par le PSG sauce QSI, en compagnie de celui qui avait montré la voie, un certain Javier Pastore.

Le Top 5 des achats du PSG depuis l’arrivée de QSI

1°) Edinson Cavani pour 64 ME à Naples en 2013

2°) Angel Di Maria pour 63 ME à Manchester United en 2015

3°) David Luiz pour 49,5 ME à Chelsea en 2014

4°) Thiago Silva pour 49 ME au Milan AC en 2012

5°) Javier Pastore pour 42 ME à Palerme en 2011

- Julian Draxler pour 42 ME à Wolfsburg en 2017