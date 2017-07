PSG : 25ME et Serge Aurier file à la Juventus

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Actuellement en discussions pour renforcer le côté gauche de sa défense avec Yuri Berchiche, le Paris Saint-Germain pourrait bientôt être dans l’obligation de prospecter de l’autre côté. En effet, le départ de Serge Aurier, dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, semble se préciser jours après jours. Mardi soir, l’entourage de l’international ivoirien a rencontré les dirigeants de la Juventus Turin, intéressés pour faire de l’ancien Toulousain le successeur de Dani Alves. Visiblement, l’échange entre les deux parties a été plutôt positif.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, un accord pourrait rapidement être trouvé entre le joueur du Paris Saint-Germain et le champion d’Italie en titre. Néanmoins, il va maintenant falloir que les deux clubs se mettent sur la même longueur d’onde, et cela est loin d’être fait. Effectivement, le club de la capitale demande au minimum 25 ME pour lâcher son latéral droit. Une somme que la Juventus Turin pourrait débourser, mais la Vieille Dame tentera forcément de faire baisser le prix du numéro 19 du PSG. De longues négociations se dessinent donc maintenant entre les deux clubs, d’autant qu’Antero Henrique pourrait attendre d’avoir trouvé le successeur de Serge Aurier à Paris avant de le céder à la Juve.